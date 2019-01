Dass er sich ins "Goldene Buch von Biere" eintragen wird, wusste Claus-Dieter Vorwig schon. Doch nicht, dass seine Eltern vor Ort sind.

Biere l Sie haben dem Eintrag ins „Goldene Buch von Biere“ ein bisschen die Show gestohlen: Ursula und Helmut Vorwig sind am Freitag die eigentliche Überraschung des Abends. Denn dass seine Eltern bei seiner Würdigung zugegen sein würden – das wusste Claus-Dieter Vorwig nicht. Bis er sie am Tisch im festlich geschmückten Saal im „Werk II“ sitzen sieht. Und ja, es verschlägt ihm etwas die Sprache und freut ihn, sie in diesem Moment in seiner Nähe zu wissen. „Wir haben vorhin noch über landwirtschaftliche Dinge telefoniert“, sagt er etwas verdutzt. Von Handy zu Handy, vielleicht sei ihm deshalb nicht aufgefallen, dass beide beim zweiten Gespräch im Zug saßen. Ortsbürgermeister Peter Buchwalds Frau Ingrid hat den Besuch gut geplant.

Ursula und Helmut Vorwig leben in Nordrhein-Westfalen. Etwa 320 Kilometer sind es mit dem Auto bis nach Biere, aber dieses Mal sind sie mit dem Zug angereist. Sie stammt aus Biere, ist eine gebürtige Heinrich. 1952 sind ihre Eltern, die eine Landwirtschaft hatten, geflüchtet. Sie konnten die Pflichtabgaben nicht schaffen, wollten aber nicht in die LPG. Ihrem Vater wurde Haft angedroht. Nach der Wende hat ihr Sohn die Landwirtschaft ihrer Eltern wieder in Betrieb genommen.

Und er bringt sich sehr im Ort ein. Nicht umsonst wird er am Freitagabend ausgezeichnet. „Wenn sich Menschen besonders hervorheben, manchmal sogar kleine und große Helden sind, dann müssen wir uns daran erinnern, dass es ein ,Goldenes Buch‘ gibt, um diese Menschen zu ehren“, sagt Bieres Ortsbürgermeister Peter Buchwald (CDU). In diesem Jahr sei das Claus-Dieter Vorwig. „Zum einen als Anerkennung und Dank dafür, dass du für deine Mitmenschen, für die Gemeinschaft immer da warst und bist. Zum anderen aber auch, dass du Vorbild für die Bürger, unsere Jugend und die kommende Generation bist.“

Bilder Die eigentliche Überraschung des Abends sind Ursula und Helmut Vorwig. Die Eltern des Geehrten sind extra für diese Veranstaltung aus Nordrhein-Westfalen...



Laudatio hält Klaus Saplata

Die Laudatio hält Klaus Saplata. Er sagt, dass Claus-Dieter Vorwig – 1969 in Hamm geboren – schon immer den Beruf des Landwirtes ergreifen und damit die bäuerliche Tradition seiner Familie fortsetzen wollte. Mit diesem Ziel im Blick absolvierte er seine Ausbildung außerhalb des familiären Betriebes. Es folgten Fachschule und Fachhochschule, und er wurde Agrar-Ingenieur. Und auch immer im Blick die Jahrhunderte langen familiären Wurzeln in Biere. „Ältere Bierer können sich sicher noch an seine Großeltern, Bauer Heinrich, erinnern“, so Klaus Saplata. Ab 1993 begann für Claus-Dieter Vorwig die Zeit in Biere. Er siedelte schrittweise um. „Seine erste Ernte hier war katastrophal. Aber Claus-Dieter lässt sich so leicht nicht entmutigen“, weiß der Laudator. Die Rückgabe des großelterlichen Betriebes erfolgte, so dass er diese Flächen zur Pacht übernehmen konnte. „Besonders sein Großvater Heinrich freute sich darüber, dass Claus-Dieter bereit war, den Betrieb in Biere wieder landwirtschaftlich zu nutzen. Nach der Pensionierung seiner Eltern übernahm er 2003 auch ihren Betrieb in Dinker.“

Die Wirtschaft florierte bald, so Klaus Saplata, dank bäuerlichem Geschick, Geschäftssinn und Kontakten. Und somit hatte der Geehrte Zeit, sich politisch und gesellschaftlich stärker im Ort einzubringen. Für Claus-Dieter Vorwig sei die Pflege der bäuerlichen Tradition ein wichtiger Bestandteil seines Lebens in Biere. So hat er das Binden der Erntekrone wieder mitaufleben lassen, im vergangenen Jahr gab es erstmals ein Maibaum-Aufstellen.

Politisch bringt er sich seit Ende der 1990er Jahre ein: einst im Gemeinderat von Biere, nun im Ortschaftsrat – als stellvertretender Ortsbürgermeister. Und auch die Vereine profitieren von seinem Engagement: So gründete er den Bierer Kulturverein 2004 mit und den Kirchbauverein. Er ist im Förderverein Biere tätig und hat den Vize-Vorsitz übernommen. All die „vielseitigen unermüdlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Wohle von Biere“ seien es, die einen Eintrag ins „Goldene Buch“ rechtfertigen, endet die Laudatio von Klaus Saplata.

Rund 120 Gäste

Da Claus-Dieter Vorwig von seiner Ehrung weiß, ist er nicht ganz sprachlos und hat ein paar Zeilen vorbereitet. Dennoch gibt er vor den rund 120 Gästen augenzwinkernd zu, „dass es ein paar Tage gedauert hat, bis das kleine Rumoren in meinem Bauch verdaut war“. Für ihn werde mit einem Eintrag gewürdigt, wer sich in und für Biere einsetze, in Gemeindepolitik, in Vereinen, für gesellschaftlich und zwischenmenschlich Relevantes. Er appelliert, nicht auf die Politik zu schimpfen, sondern selbst mitzuwirken. „Ich sage das nicht aus Versehen – am 26. Mai sind Kommunal- und Europawahlen.“ Und dann seien da die Vereine, in denen Menschen etwas zusammen bewegen. Wichtig sei auch da das Mitmachen und Den-Anderen-Mitnehmen. „Weshalb sage ich das alles? Ich denke, fast alles, was in Biere gut gelungen ist, geht auf gemeinschaftliches Engagement zurück. Und deshalb seid ihr alle letztlich der Grund, dass heute ich hier stehen darf. Nun stehe ich auch sehr geehrt und sehr gern hier vorne“, schließt Claus-Dieter Vorwig seine Dankesrede.

Von den Gästen gibt es reichlich Applaus für die so passenden Worte. Und seine Eltern? Sie sind gerührt. „Es passt alles“, sagt Helmut Vorwig, auf die Laudatio angesprochen. Sein Sohn sei ein sehr selbständiger und unheimlich zielstrebiger Mensch.