Die St. Marienkirche Barby bekam 2020 eine moderne Heizung. Weil der Fußboden aufgenommen werden musste, stieß man auf Grabkammern, die von Archäologen untersucht, die Skelette geborgen und am Ende wieder bestattet wurden. Die Volksstimme hat drei Grufgeschichten „ausgegraben“.

Das kunstvolle Epitaph in der Barbyer Marienkirche.

Barby - Erste Gruftgeschichte: Wenn Kirchenbesucher bei Gottesdiensten mehr oder weniger aufmerksam der Predigt des Pfarrers lauschen oder sich in Konzerten der Musik hingeben, werden sie kaum darüber nachdenken: Nur knapp einen Meter unter ihnen liegen Menschenknochen. Auch in Barby war es üblich, dass hohe Geistliche und auch weltliche Persönlichkeiten in der Kirche und nicht

auf dem Friedhof davor beerdigt wurden. Die Exklusivität des Begräbnisses innerhalb des Sakralraums war von besonderer Bedeutung. Je näher man am Altar lag, umso besser war es für das Seelenheil.