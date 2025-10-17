Gemeinde Bördeland kritisiert völlig pietätloses Verhalten eines Unbekannten. Ein Grabstein wirde in der Feldmark entsorgt und trägt einen Familiennamen.

Der Grabstein im Vordergrund der Familie Wachsmuth gibt der Gemeinde Bördeland Rätsel auf.

Großmühlingen/Zens. - Auf dem sogenannten Querz, einem Feldweg zwischen der Schweinezuchtanlage Großmühlingen und dem Ortsteil Zens, entdeckten Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Grabstein samt Einfassung. Dieser wurde einfach in der Feldmark abgelegt. Die Aufschrift lautet: „Eheleute Wachsmuth“. Was steckt hinter der pietätlosen Tat?