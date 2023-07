Im Auftrag der Stadtwerke Schönebeck haben die Graffitikünstler der Magdeburger Firma „Strichcode“ Trafohäuser in Schönebeck kreativ gestaltet. Das Häuschen in der Ritterstraße entführt auf eine Zeitreise.

Am Trafohäuschen in der Ritterstraße in Schönebeck ist mithilfe der Graffitikunst eine Reise in die Vergangenheit möglich. Echte Fotos bildeten die Vorlage für das Kunstwerk.

Schönebeck - Manchmal sind es Kleinigkeiten, die eine Stadt lebenswerter oder freundlicher machen. So kann beispielsweise ein eigentlich langweiliges und tristes Trafohäuschen mit ein bisschen Kreativität zu einem echten Blickfang werden. Das haben die Stadtwerke Schönebeck schon an der einen oder anderen Stelle im Stadtgebiet bewiesen – unter anderem in der Stadionstraße wurde mit Farbe ein schöner Hingucker geschaffen. „Wir versuchen jedes Jahr ein bis zwei Stationen aufzuhübschen“, sagt Julia Teige, Bereichsleiterin Vertrieb bei den Stadtwerken. Aktuell sollen in Schönebeck die zwei Trafostationen in der Ritterstraße und in der Boeltzigstraße aufgewertet werden.