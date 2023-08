Nur eine Nacht hat es gedauert, bis die smarte Sitzbank an der neuen Pumptrack-Anlage in Schönebeck zerstört wurde. Und auch beim Solepark kann man ein Lied von blinder Zerstörungswut und Graffiti-Schmierereien singen. Wie drastisch ist das Vandalismus-Problem der Stadt?

Vandalismus: Zu zahlreichen Graffiti-Schmierereien und Sachbeschädigungen kommt es jedes Jahr in Schönebeck. Wie gravierend sind die Schäden in der Stadt und was kostet das den Steuerzahler?

Schönebeck - Vandalismus, allem voran mutwillige Zerstörung und Graffiti-Schmierereien, sind an zahlreichen Ecken in Schönebeck festzustellen. Und erst vor Kurzem gab es wohl einen bedauernswerten Rekord in dem Zusammenhang: Nicht einmal 24 Stunden hat es gedauert, und schon wurde die „Smarte Sitzbank“, die die Stadtwerke Schönebeck an der neuen Pumptrack-Anlage aufgestellt haben, mutwillig zerstört, das Solarpanel eingeschlagen. Wie gravierend ist das Vandalismus-Problem in Schönebeck und was sind die Folgen?