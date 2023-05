30 Angestellte hat Mario Babock inzwischen. Angefangen hat er vor 17 Jahren mit fünf Mann. Eingesetzt sind sie damals wie heute in der Fertigung. Die Fimenmaxime war von Beginn an, schöne Dinge herzustellen.

Schönebeck - „Der ist in der Tat in die Schweiz gegangen“, erzählt der geschäftsführender Gesellschafter Mario Babock. Seit 2006 ist er selbstständig. Der Grillkamin spielt in der Firmenphilosophie eine wichtige Rolle, war es dieses Produkt, dass die Tür zur Selbstständigkeit öffnete.