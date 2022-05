Groß Rosenburg: Bürger pflanzen Obstbäume

Am Rande der Rosenburgruine und am ehemaligen Reitplatz wurden am Sonnabend 3o Obstbäume alter Sorten gepflanzt.

Groß Rosenburg - „Nicht zu tief pflanzen und immer aufpassen, wo die Veredlungsstelle ist“, gab Oskar Götze dem Trupp der Laien-Obstgärtner mit auf den Weg. Denn man müsse unbedingt darauf achten, dass der Obstbaum nicht zu tief in die Erde gepflanzt wird. Die Veredlungsstelle, erkennbar an einer Verdickung oder einem leichten „Knick“ am unteren Stamm-Ende, sollte sich rund zehn Zentimeter über dem Boden befinden. Auch das richtige Anbinden der bis zu zehn Jahre alten Bäume erklärte der Fachmann aus Barby. Denn ehe Apfel, Birne & Co. ein stabiles Wurzelfundament bekommen, brauchen sie Hilfe durch Holzpfähle und Kokoskordel.