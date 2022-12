Groß Rosenburg: Wenn der Weihnachtsmann mit der Harley kommt

Was für ein Ambiente: Was den Rosenburger Weihnachtsmarkt auf dem Areal des Tiefbauers Willem Janssen van Doorn in der Fabrikstraße ausmachte.

In der gemütlich-warmen „Rockscheune“ saß man am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Groß Rosenburg - In Rosenburg ist man es seit Jahrzehnten gewöhnt, dass man beim Weihnachtsmarkt ein Dach über dem Kopf hat und die Jacke ausziehen kann. Erst in der Mehrzweckhalle, jetzt in der „Rockscheune“ in der Fabrikstraße. Auch wenn draußen ein von Glühweintrinkern gesäumtes, munteres Lagerfeuer loderte und die Kinder auf Pastors Eigenbau-Karussell ein paar Runden Open Air drehen konnten, fand das wesentliche Geschehen im Inneren der alten Lager- und Fahrzeughalle statt. Was es dort gab.