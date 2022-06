Große Spendenbereitschaft aus Schönebeck im Ukrainekrieg

Schönebeck - Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar. Mit diesem Datum begann nicht nur der völkerrechtswidrige Überfall auf einen souveränen Staat, sondern auch die enorme Hilfsbereitschaft der Menschen. Der Salzlandkreis mit seinen dazugehörigen Städten und Gemeinden hat bereits viel unternommen. Mich macht es immer wieder sprachlos, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen ist. Letzte Woche war es das Dr. Carl-Herrmann Gymnasium, deren Aktion mich tief beeindruckte, heute Ambulanz Mobile. Die Stadt Schönebeck und ihre Menschen machen damit eines klar, dass sie den Menschen in Not helfen wollen und das ist großartig.