Aus bisher noch ungeklärter Ursache steht seit den frühen Morgenstunden der Dachstuhl einer Fachwerkhalle auf der Salineinsel in Schönebeck in Flammen. Foto: Matthias Strauß

Ein Dachstuhlbrand auf der Salineinsel in Schönebeck hat am Freitagmorgen zahlreiche Feuerwehren in Atem gehalten.

Schönebeck (rk) l Aus bisher noch ungeklärter Ursache stand am Freitagmorgen der Dachstuhl einer Fachwerkhalle auf der Salineinsel in Schönebeck in Flammen. Etwa 40 bis 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, auch eine Dreheliter wurde verwendet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Dachstuhl bereits komplett abgebrannt und eingestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei soll es keine Verletzten gegeben haben. Bei der etwa 60 x 15 Meter großen Lagerhalle aus handelt es sich um das damalige Salzmagazin. Das Gebäude war teilsaniert und wurde als Veranstaltungsgebäude genutzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Halle stand auf dem Gelände des Bürgerparks "Salineinsel".

