Großmühlingen: Schüler meistern Parcours mit Bravour

Die Schüler der Grundschule in Großmühlingen bekamen theoretischen Verkehrsunterricht, bevor sie das Gelernte auf dem Schulgelände unter Beweis stellen mussten.

Großmühlingen - An der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen gab es vergangenen Mittwoch, 30. März, einen Verkehrsübungstag. Neben theoretischem Unterricht wie „Verkehrslehre“ und „Verkehrssicheres Fahrrad“ stand an diesem Tage auch ein Parcours im Stundenplan. Haben alle bestanden?