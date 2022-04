Großmühlingen: So ist der Stand beim Lärmschutz in der Futtermittel-Anlage

Großmühlingen - Im vergangenen Oktober berichtete die Volksstimme über Klagen von Anwohnern in Großmühlingen, dass eine Futtermittel-Firma Lärm verursachen würde. Bei der Firma handelt es sich um die Big Mill GmbH, die am Ortsausgang in Richtung Kleinmühlingen Futter für Schweine herstellt. Im Anschluss an die Berichterstattung erklärte der Salzlandkreis, dass sie der Beschwerde nachgehen werde. In der Baugenehmigung ist klar geregelt, wie laut die Firma sein darf. Tagsüber darf der Wert von 60 Dezibel nicht überschritten werden, in der Nacht dürfen die Anlagen nicht lauter als 45 Dezibel sein. Der Standort befindet sich in einem Mischgebiet, er grenzt allerdings direkt an ein Wohngebiet.