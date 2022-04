Grundschule „Juri Gagarin“ in Welsleben feierlich mit Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) eröffnet

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde die Grundschule „Juri Gagarin“ in Welsleben am Sonnabend offiziell eröffnet. Trotz einiger kleiner „Kritikpunkte“ fühlen sich die Schüler in ihrem neuen „Zuhause“ schon wohl.

Welsleben - Mit einigem Interesse an den neuen Räumlichkeiten ihrer Schule hatte Leiterin Martina Volkland gerechnet, aber dieser Andrang habe sie überwältigt. Ordnungsamtsleiter Andreas Pluntke schätzt, dass etwa 700 bis 800 Besucher auf dem Gelände an der Krummen Straße in Welsleben waren. „Nach 500 Anmeldungen mussten wir neue Bändchen besorgen“, sagt der Mitarbeiter der Gemeinde Bördeland, der für den Einlass an diesem Sonnabend zuständig war.