Eltern der Dr.-Tolberg-Grundschule in Schönebeck schildern unzumutbare Zustände an der Bildungseinrichtung. Die Kinder müssten teilweise in feuchten, schimmeligen Räumen unterrichtet werden.

Dass es im Schulwesen in Sachsen-Anhalt, wie in ganz Deutschland, an vielen Stellen klemmt, ist bekannt. An einer Grundschule in Schönebeck zeigt sich der Investitionsstau der Gebäude nun aber noch deutlicher. Eltern der Grundschule schildern, dass es seit Monaten in die Klassenräume rein regnen würde.