Grundschule Schönebeck: Bewusster Verstoß gegen Maskenpflicht oder nur ein Missverständnis?

Was es mit dem Wirrwarr um das Tragen beziehungsweise verweigern der Masken in der Ludwig-Schneider-Grundschule in Schönebeck auf sich hat.

Schönebeck - Maske tragen im Unterricht: Ja, nein, vielleicht? Einen Entscheidungsspielraum haben die Schulleiter dabei nicht, wie das Landesschulamt mitgeteilt hat. Die Maske ist also seit 6. Dezember in allen Schulen Pflicht. Für Aufsehen sorgt in diesem Zusammenhang die Ludwig-Schneider-Grundschule in Schönebeck.