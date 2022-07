Grundschule Welsleben: Wie Kindern die Krebskrankheit erklärt werde kann

Der Verein „Blaue Nase“ sucht nach Stammzellspendern. Dazu, und um über Krebs aufzuklären, kommt er an die Grundschule Juri Gagarin, in Welsleben im Salzlandkreis.

Welsleben - Der Verein „Blaue Nase hilft“ aus Wolmirstedt sucht nach einem geeigneten Stammzellenspender für den an Krebs erkrankten fünfjährigen Levi. Eine Hilfsaktion, wie jene für Levi, ist bereits die sechste Maßnahme in den letzten acht Monaten, um einem an Krebs erkrankten Kind zu helfen. Bei den fünf vorherigen ist jeweils ein passender Spender gefunden worden. In Schönebeck konnte zuletzt ein Spender für den an Leukämie erkrankten Aaron gefunden werden.