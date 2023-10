Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Die Kritik ist nicht neu: Nicht immer sollen die Spielplätze im Stadtgebiet gepflegt sein, an bekannten und unbeobachteten Stellen türmt sich Hausmüll, und Anlieger an Straßen wollen das Grün pflegen, dürften es aber nicht. Ein Leser aus Schönebeck, der sich anonym mit einer E-Mail an die Redaktion gewandt hat, rückt genau diese Mängel wieder in Fokus. Im persönlichen Gespräch mit der Volksstimme nennt er Beispiele.