Gutschein-Aktion in Schönebeck: Kontrolle fürs Auto, Brot für den Fahrer

Frische Hauptuntersuchung beim Auto, frisches Brot für den Fahrer. Der Schönebecker Kfz-Gutachter Guido Bromann hat sich eine Gutscheinaktion überlegt, mit der er eine lokale Bäckerei in der schwierigen Zeit unterstützen will.

Schönebeck - Wer im Kfz-Ingenieurbüro von Guido Bromann in Schönebeck eine Haupt- oder Abgasuntersuchung an seinem Fahrzeug durchführen lässt, ein Wertgutachten beauftragt oder eine andere Leistung in Anspruch nimmt, der kriegt ab dem 15. November auch einen Gutschein in die Hand gedrückt. Einen Gutschein für ein „Brot nach Wahl“ von der Schönebecker Bäckerei Ketzer. „Ich habe über die Medien mitbekommen, wie schwer es die Bäcker aktuell haben. Dass so manche Backstube aufgrund der hohen Kosten dicht machen müsse. Da wollte ich helfen“, erklärt Bromann.