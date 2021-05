Gymnasium Calbe (Schillergymnasium) stellt bestes Klimaschutz-Projekt in Sachsen-Anhalt

Calbe - In einem vom Bundesumweltministerium unterstützten Wettbewerb ist das Schillergymnasium in Calbe Landessieger geworden.

In einer gestern verbreiteten Pressemitteilung heißt es: „Der Titel „Energiesparmeister 2021 für das beste Klimaschutzprojekt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt geht an das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Calbe. Die Energiesparschule hat die Jury mit ihrer Vielzahl von Umwelt- und Energiesparmaßnahmen wie einem Veggie-Day, Einführung von Mehrwegbechern und Baumpflanzaktionen überzeugt. Außerdem organisieren sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig in Energiespar- und Upcycling-AGs.“

Jeder Klick zählt für Calbes Gymnasium

Insgesamt haben sich nach Angaben des Veranstalters 335 Schulen aus dem Bundesgebiet um den vom Bundesumweltministerium geförderten Wettbewerb beworben. Für den Landessieg erhält das Schillergymnasium nun 2500 Euro. Bei einem Bundessieg wird der Betrag verdoppelt. Um Bundessieger zu werden, muss die Schule in den kommenden Tagen vor allem seine Anhänger über das Internet mobilisieren. Denn gewonnen hat die Schule aus den 16 Bundesländern, die die meisten Stimmen beim Online-Voting erhält, heißt es weiter. Bis zum 8. Juni 2021 kann jeder hier für seinen Favoriten stimmen. Der Landessieger mit den meisten Stimmen wird Bundessieger, heißt es in der Pressemitteilung. Jeder Klick zählt demnach in den kommenden Tagen.