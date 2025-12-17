Kreistag verabschiedet höhere Nutzungsgebühren für Sportstätten und Schulräume ab dem kommenden Jahr. Welche Sätze künftig gelten und welches zusätzliche Risiko Nutzer tragen.

Volleyballturniere in der Sporthalle das Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums werden ab Januar teurer.

Schönebeck/Bernburg. - Sportvereine, die im Salzland eine kreiseigene Turnhalle für Training und Wettkampfsport nutzen, werden ab Januar 2026 stärker zur Kasse gebeten. Der Kreistag stimmte vor Kurzem mit einer Mehrheit von 27:14-Stimmen bei drei Enthaltungen für eine deutliche Erhöhung der Nutzungsgebühren um zirka 36 Prozent. Lediglich die AfD-Fraktion folgte geschlossen nicht dem Vorschlag der Verwaltung.