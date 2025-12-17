weather wolkig
  4. Sport im Salzlandkreis: Hallensport wird auch in Schönebeck teurer

Kreistag verabschiedet höhere Nutzungsgebühren für Sportstätten und Schulräume ab dem kommenden Jahr. Welche Sätze künftig gelten und welches zusätzliche Risiko Nutzer tragen.

Von Torsten Adam und Stefan Demps 17.12.2025, 06:02
Volleyballturniere in der Sporthalle das Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums werden ab Januar teurer.
Schönebeck/Bernburg. - Sportvereine, die im Salzland eine kreiseigene Turnhalle für Training und Wettkampfsport nutzen, werden ab Januar 2026 stärker zur Kasse gebeten. Der Kreistag stimmte vor Kurzem mit einer Mehrheit von 27:14-Stimmen bei drei Enthaltungen für eine deutliche Erhöhung der Nutzungsgebühren um zirka 36 Prozent. Lediglich die AfD-Fraktion folgte geschlossen nicht dem Vorschlag der Verwaltung.