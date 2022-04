Handy-Netz: Calbes Funknetz mit 5G ausgebaut

Die Funkabdeckung hat sich in der Saalestadt kürzlich verbessert. Die Telekom hat hier in den Netzausbau investiert. Reicht das schnelle Netz durch die ganze Stadt?

Calbe - Der Netzausbau im Funknetz kommt auch in Calbe voran. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates kam Mario Kannegießer (ALC/SPD) darauf zu sprechen. Die Telekom, als einer der Anbieter in der Stadt, hat die Funkabdeckung verbessert, sagte er. Das bestätigte auf die Nachfrage hin Bürgermeister Sven Hause. Er habe die Information in seinem Bürgermeisterbericht nicht berücksichtigt, entschuldigte er sich. Das Unternehmen hatte der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass es bestehende Antennenstandorte in der Stadt ausgebaut habe und nun mehr Fläche abdecke.