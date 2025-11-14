Beim Brandschutz im Haus Mechthild ist nun alles im grünen Bereich und die ersten Bewohner können das Pflegeheim beziehen. Warum dennoch ein Großteil der Betten im frisch sanierten Pflegeheim leer bleiben muss.

Haus Mechthild in Schönebeck: Bewohner können einziehen - aber noch längst nicht alle

Monatelang sorgten Nachforderungen beim Brandschutz dafür, dass das frisch sanierte Haus Mechthild leer bleiben musste. Am Montag ziehen nun die ersten Bewohner ein.

Schönebeck. - Aufatmen beim Diakonieverein Burghof in Schönebeck: Endlich ist es soweit und am kommenden Montag ziehen die ersten Bewohner in das umfangreich sanierte Haus Mechthild ein. Obwohl die Bauarbeiten schon Anfang des Jahres abgeschlossen waren, sorgten Nachforderungen beim Brandschutz dafür, dass die Zimmer des Pflegeheims rund acht Monate lang leer bleiben mussten – für potenzielle Bewohner sowie die Verantwortlichen beim Burghof gleichermaßen eine Geduldsprobe.