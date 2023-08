Am 26. August tritt die zu DDR-Zeiten gegründete Heavy-Metal-Band „MCB“ in der Schönebecker Spatzenfalle auf.

Die Heavy-Metal-Band MCB tritt am 26. August in der Spatzenfalle in Schönebeck auf.

Schönebeck - „Der Abend wird für alle Fans der harten Töne der Hammer“, verspricht Julian Schwarzberg, der als Betreiber der Schönebecker „Spatzenfalle“ regelmäßig Konzerte organisiert. Dabei spricht er vom 26. August, wenn die Heavy-Metal-Band MCB den Besuchern in der Spatzenfalle einheizt.

Musikalisch haben sich MCB – das sind Mike Demnitz, Johannes Gebühr und Sebastian Pfund – den harten Tönen und verzerrten Gitarren verschrieben. Jedoch habe die Band über die Jahre auch einige musikalische Metamorphosen durchlaufen, sagt Mike Demnitz im Gespräch mit der Volksstimme. Doch was die Gäste in der Spatzenfalle erwarten können, kann der Musiker dennoch klar benennen: „Wir machen harten Metal.“

Das hat sich also seit der Gründung Band im Jahre 1983 in Magdeburg nicht geändert. Jedoch die Besetzung. Denn damals wurde MCB von Mike Demnitz, Charlie Ludwig und Bernd Schilanski gegründet. So lässt sich übrigens auch der Bandname erklären. MCB steht nämlich schlicht für die Anfangsbuchstaben der Vornamen der drei Männer.

Motörhead als Vorbild

Im Laufe der Bandgeschichte hat die Band in Sachen Rock und Metal viel ausprobiert. Unter anderem die britsche Rock-Band „Motörhead“ zählt zu den Vorbildern. „Ich war immer begeistert von Motörhead“, sagt Demnitz. MCB haben auch den einen oder anderen Song der Briten nachgespielt. Dass man sie deshalb als „Motörhead des Ostens“ bezeichnete, ist Mike Demnitz aber eigentlich nicht wirklich recht. „Ist schon irgendwie unpassend der Name, nur weil man mal zwei oder drei Songs gecovert hat“, sagt er.

Weiterhin erzählt der Rockmusiker, dass MCB teilweise versucht habe, bei aktuellen Sounds mitzugehen, sich dem Stil anzupassen. „Das war rückblickend ein Fehler. Man fährt immer damit am besten, wenn man sein eigenes Ding macht“, sagt Mike Demnitz heute.

MCB-Songs fanden Weg ins Radio

Schönebeck ist für die in Magdeburg gegründete Band natürlich keine unbekannte Stadt – und das nicht nur wegen der geografischen Nähe. Denn MCB hatte mehrere Auftritte in der Elbestadt und außerdem fand im Januar 1985 hier ein Livekonzert statt, das mitgeschnitten wurde. Auf diese Weise fanden die MCB-Songs sogar ihren Weg ins Rundfunkprogramm von DT64.

Wer also am großen Festwochenende in Schönebeck auch Lust auf harte Metalsounds hat, für den lohnt sich sicher ein Besuch in der Spatzenfalle. Zwischen 20 und 25 Songs werden die Musiker am 26. August voraussichtlich spielen.