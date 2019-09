Was der Sachsen-Anhalter vom Hamburger lernen kann: Zufriedenheit mit seiner Heimat

Schönebeck | Zuletzt habe ich an dieser Stelle über den eher homöopathischen Lokalpatriotismus der Sachsen-Anhalter geschrieben. Das ist in meiner alten Heimat Hamburg ganz anders. Wobei Lokalpatriotismus wohl das falsche Wort wäre. Erstens wäre der Hamburger viel zu zurückhaltend, um mit seiner Heimat anzugeben. Und zweitens: Vor wem eigentlich? Der Hamburger an sich kennt vor allem andere Hamburger. Und ganz tief im Inneren ahnen alle Hamburger, ohne sich dessen bewusst zu sein: Sie leben in der schönsten Stadt der Welt. Hört sich arrogant an, ist aber nicht so gemeint. Denn der Hanseat schaut dabei nicht auf andere herab.

Er geht vielmehr davon aus, dass alle Menschen auf der Welt mit ihrer Heimat so zufrieden sind, wie er selbst. Da ist es etwas irritierend, wenn manche Sachsen-Anhalter ihre Heimatstadt scheinbar nicht ausstehen können, auch wenn ein leichtes Grummeln hierzulande wohl einfach dazugehört. In der Freien und Hansestadt Hamburg ruht man hingegen in sich. In einem Stadtstaat braucht man nicht neidvoll oder herablassend auf Großstädte oder die Provinz zu schauen. Berlin? Lag die meiste Zeit geteilt irgendwo hinter dem Eisernen Vorhang. Bis dahin blickt man gar nicht.

Ostsee statt Baggersee

Und Schleswig-Holstein wurde gefühlt schon vor langer Zeit eingemeindet. Schließlich gibt es dort gleich zwei Meere und außerdem ist man dort als norddeutscher Fischkopp unter sich. Andere fahren an den Baggersee. Wir fahren an die Ostsee. Zugegeben: Das Interesse am Rest der Republik hält sich etwas in Grenzen, aber wo ist das nicht so? Alles südlich der Elbe ist sowieso gefühltes Bayern. Und denen möchte man ja bekanntlich die Lederhosen ausziehen, selbst wenn der HSV nicht einmal mehr in der ersten Liga spielt. Aber selbst das kratzt den Hamburger nicht. Dafür haben wir Uwe Seeler, den besten Fußballer der Welt.