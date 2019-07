Aufgepasst, liebe Leser. Jetzt sind Sie dran! Wo könnte dieses Foto entstanden sein? Wir brauchen Ihre Mithilfe.

Calbe l Das Heimaträtsel geht heute in die nächste Runde. Das Foto links stellte Dieter Horst Steinmetz aus der Saalestadt der Volksstimme zur Verfügung. Damit ist zumindest auch ungefähr eingegrenzt, wo das Bild entstand.

Wir wollen aber noch mehr von Ihnen wissen: Erkennen Sie, wo das Foto entstand? Haben Sie Erinnerungen daran? Falls ja, dann schreiben Sie eine E-Mail an thhoefs@t-online.de oder rufen am Dienstag in der Zeit von 12 bis 13 Uhr unter der Rufnummer (03928) 48 68 33 an.

Die Auflösung des Rätsel können Sie in der Ausgabe am kommenden Freitag in der Volksstimme lesen. Unter allen Einsendern verlost die Volksstimme ein kleines Präsent. Nun viel Glück beim Knacken der Nuss.