Machen Sie mit beim Heimaträtsel der Volksstimme und gewinnenSie einen Gutschein.

Das Heimaträtsel geht in die nächste Runde. Die Volksstimme fragt wieder: „Kennen Sie Ihre Heimat?“ Wir wollen wissen: Wo wurde dieses Foto gemacht? Haben Sie Erinnerungen an diese Stelle? Wie immer können Sie die richtige Lösung in der kommenden Woche am Telefon sagen: am Dienstag in der Zeit von 14 bis 15 Uhr unter der bekannten Rufnummer (0 39 28) 48 68 33. Oder Sie schreiben eine E-Mail an sebastian.rose@ volksstimme.de oder eben eine Postkarte an die Wilhelm-Hellge-Straße 71 in Schönebeck. Einsendeschluss ist am Donnerstag um 10 Uhr.