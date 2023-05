Stadtentwicklung Heimatstube: Vor 10 Jahren gab es in Calbe, eine große Ausstellung zu sehen

Vor zehn Jahren gab es eine außergewöhnliche Ausstellung in der Calbenser Heimatstube. Dabei wurden die Funde gezeigt, die Archäologen mitten in der Stadt zuvor nach dem Abriss eines sehr alten Haus gemacht hatten. Das Interesse an der Ausstellung war damals gewaltig. Denn die Archäologen hatten viel im Boden gefunden.