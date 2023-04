Dirk Thormann neben der Wärmepumpe, die seinen Betrieb in Eickendorf erwärmt. Seit 26 Jahren hat er in der Gemeinde Bördeland seine eigene Firma.

Schönebeck/Eickendorf - „Ich weiß noch nicht, was da eigentlich gekippt wurde“, sagt Dirk Thormann. Seit 26 Jahren hat der Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister mit der Salzlandtechnik GmbH seine eigene Firma in Eickendorf. Die Pläne der Bundesregierung hält er für realitätsfremd. „Die scheitern an der Wirklichkeit“, so seine Überzeugung. Dies beinhaltet zum Beispiel die Verfügbarkeit von Wärmepumpen und auch Betriebe, die diese einsetzen sowie warten können.