Die Herderschule hat ihre besten Vorleser beim diesjährigen Vorlesewettbewerb gefunden. Dabei fährt der beste Vorleser nun zum Kreiswettbewerb, um sich dort mit den besten Schülern zu messen.

Die besten Vorleser auf einem Bild.

Calbe. - Die besten Vorleser in der Herderschule in Calbe stehen fest. Beim diesjährigen Schulentscheid setzte sich Maurice Markau gegen die Mitschüler der Jahrgangsstufe 6 durch. Er vertritt nun die Sekundarschule im Februar auf regionaler Ebene beim Kreisentscheid, teilte die Schule jetzt mit.