Musik ist die große Leidenschaft von Max Schubert alias „øne707“ . Der 21-jährige Schönebecker hat schon mehrere Songs sowie ein Album veröffentlicht und Live-Auftritte absolviert.

Max Schubert alias øne707 macht seit ein paar Jahren Musik. Der Schönebecker hat sich dem Alternative Hip Hop verschrieben und experimentiert in seinen Songs mit muskalischen Stilen und Genres.

Schönebeck. - Mal energiegeladen, treibend und laut, dann aber auch wieder melancholisch und leise. Die Musik, die Max Schubert macht, lässt sich nicht so einfach in eine Schublade packen. Es ist ein Mix aus Hip Hop, Alternative, Pop, Rock, Punk und Techno. Seit etwa sechs Jahren beschäftigt sich der junge Schönebecker mit Musik und experimentiert mit Genres und Stilrichtungen. Als „øne707“ hat er inzwischen schon mehrere Live-Auftritte hingelegt sowie ein Album veröffentlicht. Noch im November erscheint ein neuer Song von ihm.