Im „Treff“ in Schönebeck zeigt Tanzlehrerin Anja Mennicke den Kids coole Hip-Hop-Tanzmoves.

Eine Hip-Hop-Choreografie studieren die Kids im Schönebecker „Treff“ ein. Tanzlehrerin Anja Mennicke leitet die Jungen und Mädchen dabei an.

Schönebeck - Neun Jungen und Mädchen nutzen die Ferienzeit, um eine coole Hip-Hop-Choreografie einzustudieren. Im Soziokulturellen Zentrum „Treff“ zeigt die Magdeburgerin Anja Mennicke den Kids verschiedene Schritte und Basis-Posen und trainiert mit ihnen den Ablauf. Wer muss wann in das Zentrum treten? Wie stellt man sich zu Beginn auf, und wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Handstand oder andere sportliche Darbietungen? Das und vieles mehr vermittelt Mennicke den Kids.

„Die geben sich extrem Mühe, es läuft auch schon echt gut“, sagt die Hip-Hop-Tanzlehrerin. Herausfordernd sei dabei aber die große Altersspanne unter den Kindern. „Es sind Kids zwischen sieben und zwölf Jahren dabei. Gerade bei den jüngeren ist die Konzentration noch nicht ganz so ausgeprägt, und sie lassen sich schneller mal ablenken“, sagt Anja Mennicke.

Raum für Kreativität

Alles in allem ist sie aber zufrieden mit ihr Tanz-Crew, und die Jungen und Mädchen sind begeistert bei der Sache. Zudem wird ja nicht stoisch an eine unabänderbaren Choreografie festgehalten. Es gibt auch Raum für Improvisationen und eigene Ideen. „Das ist auch wichtig dabei, dass die Kinder kreativ sein können und sich mit eigenen Bewegungen einbringen können“, so die Magdeburgerin.

Lesen Sie auch:Wie drei Mädchen aus Schönebeck ihren eigenen Film drehten

Die Proben und die Choreografie werden übrigens mit einem klaren Ziel vor Augen durchgeführt: Ein Auftritt vor Publikum bei einer Jubiläumsfeier der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Awo ist übrigens auch Organisator des Hip-Hop-Tanzkurses, der über das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ finanziell gefördert wird.