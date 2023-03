Mit einem „Fest der Begegnung“ wollen die Groß Rosenburger an den Deichbruch vor zehn Jahren erinnern. Vom 9. bis 11. Juni will man im südlichen Elbe-Saale-Winkel die Ereignisse Revue passieren lassen und sich bei den Helfern von damals bedanken.

Deichbruch Elbe: Gedenken in Groß Rosenburg zehn Jahre nach Katastrophe

Groß Rosenburg - „Als ich die Idee vortrug, dass wir mit einem Fest an die Hochwasserkatastrophe erinnern wollen, haben mir einige im Dorf einen Vogel gezeigt“, gesteht Ortsbürgermeister Michael Pietschker. Zur Erinnerung: Am 9. Juni 2013 war der Deich bei Breitenhagen gebrochen, mehrere Dörfer mussten evakuiert werden. Der Katastrophenalarm dauerte ganze 31 Tage. Die Menschen wurden am 8. Juni evakuiert und waren dann für rund zwei Wochen von ihrem zu Hause getrennt, das größtenteils absoff.