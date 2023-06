Jahrhunderflut 2013 Hochwasser: „Es war lebensgefährlich“ - Schönebecks Wasserwehrchef im Interview

Was schießt Dirk Lindner, dem Chef der Schönebecker Wasserwehr, als Erstes durch den Kopf, wenn er an das Hochwasser von 2013 denkt? Und was hat sich seitdem bei der Wasserwehr getan? Darüber hat Volksstimme-Reporter Paul Schulz mit dem Schönebecker gesprochen.