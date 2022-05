Hochwasser: Kein festes Siel für den Solgraben bei Schönebeck-Frohse

Schönebeck - Das Jahr 2013 verbinden viele Schönebecker mit der letzten großen Flut. Die Elbe trat über die Ufer und richtete Schäden in Millionenhöhe an. Zu einem Problem entwickelte sich auch der Solgraben, der Schönebeck komplett durchzieht. Rückstauwasser aus der Elbe sorgte für hohe Wasserstände an seinen Ufern. Ein Siel sollte errichtet werden. Wie steht es um die Pläne?