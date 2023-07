Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Der Vorwurf ist nicht neu: Wenn die Elbe jetzt Hochwasser hätte, würde dies über den Solgraben in das Stadtgebiet eindringen. Das Wasser würde über die Regenwasserkanäle aus den Gullys in die Straßen sprudeln – weil sogenannte Rückstauklappen fehlen. So geschehen im Jahr 2013, als die Elbe das letzte Mal ein richtiges Hochwasser führte. „Meines Wissens nach hat sich an diesem Bauzustand bis heute nichts geändert. Die Stadt ist seit zehn Jahren ungeschützt. Das muss man mal sagen“, macht Christian Jung deutlich. Liegt er da richtig?