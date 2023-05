Bauvorhaben Hochwasserschutz in Calbe: Projektkosten am Mühlgraben mehr als verdoppelt

Wenige Wochen vor dem Abschluss der Arbeiten an der Mauer am Mühlgraben in Calbe gab es am Freitag eine Baustellenführung. Dort wurde auch erklärt, warum der Bau rund vier Millionen Euro teurer wurde als urspünglich geplant.