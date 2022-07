Hoffnung geben, ist wichtig auch in schwierigen Zeiten wie der Ukrainekrieg

Schönebeck - Es sind Geschichten wie diese, die das Leid, was der Krieg mit sich bringt verdeutlichen und ihm eine Gesicht geben. Vira und Marta sind nicht die einzigen Kinder, die nun in einer für sie fremde Umgebung zu Recht kommen müssen. Hier haben sie Schutz vor dem, was der Krieg mit sich bringt. Dennoch bleibt ein hoher emotionaler Stressfaktor. Die Angst und die Sorge, was mit dem Vater geschieht, ist nur einer der Punkte, die sie täglich belasten. Was Evgenji Merker, seine Tochter Sophie, ihre Familie, Schulen und soziale Einrichtungen in diesen Tagen leisten, ist bemerkenswert, denn sie geben den Menschen aus der Ukraine Halt, Sicherheit und Routine. Damit geben sie ihnen eine Chance, sich hier zu Recht zu finden.