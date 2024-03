Nur wenige kennen das Kunstwerk von Dieter Ladewig. Viel ist aber auch nicht in Erfahrung zu bringen. Was aber bekannt ist.

Schönebeck. - Massive Einschränkungen gibt es derzeit im Schönebecker Rathaus. Der breite Treppenaufgang ist dieser Tage gesperrt, weil in einem Bereich Deckenarbeiten ausgeführt werden. Dafür musste auch das Kunstwerk auf der großen Wandfläche verhüllt werden.

Damit ist dann auch schon die nächste Frage beantwortet: Nein, es handelt sich nicht um ein Kunstprojekt wie vor Jahren vom Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude mit dem Berliner Reichstag. „Um das Werk nicht zu beschädigen oder es mit Farbe zu betropfen, wurde es in Folie eingepackt“, berichtet Pressesprecher Frank Nahrstedt.

Wer war der Künstler

Dadurch aber rückt das Werk ungewollt noch viel mehr in den Fokus. Besucher erfahren vor Ort nichts zu dem Wandgemälde, weil ein schriftlicher Hinweis in Form eines Schildes darüber leider fehlt. Verlässliche Auskunft kann aber das Stadtarchiv Schönebeck geben. „Das Werk stammt vom Künstler Dieter Ladewig“, berichtet Britta Meldau auf Anfrage der Volksstimme.

Im Archiv lagert nur ein einziger Hinweis, wonach die Stadtverordneten einen Teil des Geldes für die Arbeit freigaben. Entstanden ist das Werk, das den Titel „Holzcollage“ trägt, im Jahr 1982. Britta Meldau geht anhand der Aufzeichnungen davon aus, dass es sich um ein Auftragswerk genau für diese Wandfläche im Treppenaufgang des historischen Rathauses handelt. Es zeigt die Schönebecker Stadtteile.

Ausstellung im „Treff“

Künstler Dieter Ladewig ist in der Region kein Unbekannter. So hängt nach Informationen von Helmut Huppertz im Soziokulturellen Zentrum „Treff“ ein weiteres Werk von ihm. Außerdem hat er zuletzt im Jahr 2003 in Schönebeck ausgestellt, damals Malerei.

Dieter Ladewig wurde am 1. November 1953 in Blankenburg geboren und ist ein Maler, Grafiker und Bildhauer. Schon mit 16 Jahren bewarb er sich um ein Kunststudium. Von 1970 bis 1972 war er Malsaalpraktikant am Theater der Stadt Cottbus und absolvierte ein Abendstudium an der Außenstelle der Hochschule für Bildende Künste Dresden.