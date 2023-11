Barby. - Es war auch akustisch eine Premiere: Während erst die Lödderitzer, dann die Heiligenthaler Jagdhornbläser spielten, bimmelte immer mal wieder die Rundschelle am Fuß des Habichts von Wolfgang Rost dazwischen. Dem Greifvogel war das lange Sitzen in einem geschlossenen Raum bei so vielen Menschen nicht recht geheuer. Immer mal wieder schlug er mit den Flügeln, derweil seine beiden „Kollegen“, eine Schnee-Eule und ein Wüstenbussard, relativ gelassen blieben. Besonders die schneeweiße Eule von Mario Ketzler benahm sich, als sei sie in einer Kirche aus dem Ei geschlüpft.

Superintendent Matthias Porzelle erinnerte an die Tradition der Hubertusmessen. Sie gehen auf den heiligen Hubertus zurück, der heute als Schutzpatron der Jäger und Forstleute gilt. Der Legende nach führte er als junger Edelmann ein leidenschaftlich ausschweifendes Jägerleben, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Später habe Hubertus in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs erkannt und sich deshalb hegend und pflegend für sie eingesetzt. Diese Grundhaltung – der Achtung vor den Geschöpfen – fand Eingang in die Verhaltensgrundsätze der Jäger.

Lesen Sie auch:Wenn Spielplätze in Barby zur Gefahr für Kinder werden

Das unterstrich auch Kreisjägermeister Jens Hennicke, der als Initiator der Veranstaltung in Barby gilt.

Der Calbenser sprach von einer Welt, die dabei sei, aus den Fugen zu geraten. Damit spielte er auf die aktuellen Kriege und die Verschiebung der menschlichen Wertvorstellungen an. Die Jäger trügen dabei eine „große und schwere Verantwortung für die Natur, das Wild und den Umgang mit Waffen“. Die Jagd im Naturraum sei ein „großes Privileg“, das man schätzen müsse. Hennicke trug ein Gedicht von Hermann Löns vor, das die Ideale auf den Punkt brachte: „Das Schießen allein macht den Jäger nicht aus, wer weiter nichts kann, bleibe lieber zu Haus...“

Nicht vernachlässigt werden dürfe die Hege zur Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestands sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage. Der Kreisjägermeister ermutigte seine Weidgenossen, die Auseinandersetzung mit Jagdkritikern nicht zu scheuen und zu versuchen, sie mit Argumenten zu überzeugen.

Die gut organisierte und stimmungsvolle erste Hubertusmesse war ein Erfolg. Rund 270 Besucher, die nicht alle Jäger waren, kamen in die Barbyer Marienkirche und ließen die Veranstaltung im Freien vor der Tür gesellig ausklingen.