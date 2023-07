Die Arbeiten zur Notsicherung und zur Sanierung des Hummelberg-Turms von Schönebeck sind gut vorangeschritten. Doch allmählich geht das Geld zu Neige. Was wurde konkret in den letzten Wochen getan, und wie soll es weitergehen?

In den vergangenen Wochen wurden Arbeitem am Dach und an der Attika des Hummelberg-Turms in Schönebeck fortgeführt. Jedoch sind die Gelder des Fördervereins Hummelberg-Turm nun nahezu aufgezehrt.

Schönebeck - Regen und Sturm können dem geschichtsträchtigem Hummelberg-Turm nichts mehr anhaben. Im Rahmen der Notsicherungsarbeiten wurde das Dach abgedichtet und das Mauerwerk wird immer weiter erneuert. Die Arbeiten an Schönebecks wohl markantestem Turm sind in den vergangenen Wochen und Monaten gut vorangeschritten, fasst Friedrich Allendorff, Vorsitzender des Fördervereins Hummelberg-Turm, zusammen. „Über den Baumkronen sieht alles schon echt gut aus. Da könnte man von weitem schon denken, der Turm sei vollständig saniert“, sagt Allendorff. Doch bis es soweit ist, dauert es noch.

In den zurückliegenden Wochen wurde vor allem die südliche Attika, also die wandartige Erhöhung auf Dach beziehungsweise Terrasse des Turmes, ausgebessert und erneuert. Im Vorfeld, das war Anfang Mai, wurden bereits die Maurerarbeiten an der östlichen und westlichen Attika abgeschlossen, und es wurde ein Eckpfeiler auf der Terrasse ergänzt, wie sich im Bautagebuch des Fördervereins online nachlesen lässt. Alle Arbeiten finden natürlich unter Beachtung des Denkmalschutzes statt.

Gelder nahezu aufgezehrt

Noch rund zwei bis drei Wochen werden die Arbeiten an der südlichen Attika fortgeführt. Dann dürfte das Geld ausgeschöpft sein, schätzt Friedrich Allendorff. Finanziert wird die Sanierung des Turmes über Eigenmittel des Vereins, Sponsorengelder und natürlich mithilfe von Fördergeldern des Landes. Über das Land Sachsen-Anhalt wurden Notsicherung und Sanierung mit rund 94.000 Euro gefördert.

Lesen Sie auch: Schönebecks Hummelbergturm: Was plant der Förderverein 2023 und was wurde bereits erreicht?

Doch diese Summe ist nun allmählich aufgezehrt. „Darum steht derzeit wieder die Beschaffung neuer Fördergelder auf dem Plan. Ich bereite derzeit einen Fördermittelantrag für die Denkmalsicherung für das kommende Jahr vor“, sagt der Vereinsvorsitzende. So wolle man Instandsetzung und Renovierung weiter vorantreiben. Rund 280.000 Euro sind dafür nötig, so die Kalkulation des Fördervereins Hummelberg-Turm. Dazu ist der Verein auch weiterhin auf Spenden angewiesen, um den Eigenanteil der Baukosten stemmen zu können. „Vielleicht müssen wir das auch nochmal in kleinere Projekte aufsplitten“, überlegt Friedrich Allendorff.

Grundsätzlich sei das Planen herausfordernd. Denn mitunter treten auch unvorhergesehene Schwierigkeiten auf. So ist beispielsweise im Laufe der Sanierungsarbeiten aufgefallen, dass früher beim Bau gespart wurde. Wie sich herausstellte sind nämlich nicht nur hochwertige Klinkersteine verbaut worden, sondern auch günstigere Backsteine, die im Laufe der Jahre porös geworden sind. Diese hat der Förderverein jedoch wieder mit hochwertigeren Steinen ersetzt.

„Es ist zwar ein entlanghangeln von Fördergeld zu Fördergeld, aber wir sind optimistisch, dass es weitergehen wird“, sagt Friedrich Allendorff.

Auf den Turm aufmerksam machen

Neben dem im Internet einsehbaren Bautagebuch auf der Webseite des Vereins (www.hummelberg-turm.de) informieren die Mitglieder auch bei Führungen über den Baufortschritt. „So im Sechs-Wochen-Takt stellen wir das Projekt den interessierten Schönebeckern vor. Auch am ’Tag des offenen Turms’ haben wir über den Stand der Arbeiten vor Ort informiert“, erläutert Allendorff. Zudem beteiligt sich der Verein auch im Rahmen der 800-Jahr-Feierlichkeiten beim großen Festumzug am 27. August. So soll der Turm auch wieder mehr in den Fokus der Bürger gerückt und auf die Sanierung aufmerksam gemacht werden.

Das Ziel des Vereins bleibt indes bestehen und wird weiter verfolgt: Den Hummelberg-Turm zu einem Veranstaltungsort und Treffpunkt auszubauen – und mit Leben zu füllen.