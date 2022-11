Tierarztbesuch wird teurer: Das sagen Mediziner aus Schönebeck und Staßfurt dazu

Tierbesitzer müssen beim Tierarzt nun tiefer in die Tasche greifen. Durch die neue Gebührenordnung werden manche Leistungen mehr als doppelt so teuer. Tierärzte aus Schönebeck und Staßfurt bewerten den Anstieg als längst überfällig.

Schönebeck/Staßfurt - Die Besitzer von Hunden, Katzen, Vögeln und anderen Tieren müssen für den Tierarztbesuch nun tiefer in die Tasche greifen. Grund ist die am 22. November 2022 in Kraft getretene neue Gebührenordnung.