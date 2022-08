Hundesport: Landesmeisterschaft im „Rally Obedience“ in Biere

Wie gut der Hund auf Herrchen oder Frauchen hört, stellten 50 Teilnehmer beim Hundesportturnier am Sonntag in Biere unter Beweis. Doch was ist überhaupt „Rally Obedience“?

Biere - Von frühs um 9 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein fanden am Sonntag auf dem Platz des Hundesportvereins Biere tierisch-sportliche Wettkämpfe statt. 50 Teams – bestehend aus Zwei- und Vierbeinern – nahmen an der offenen Landesmeisterschaft im „Rally Obedience“ statt. Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen gingen an den Start.