Ikea-Scharniere werden durch Schönebecker Hilfe veredelt

Die Schönebecker Firma GMC Europe, die ihren Standort in Schönebeck auch dank Fördermittel weiter vergrößert startete vor vier Jahren in einer Eggersdorfer Garage.

Schönebeck - Über diese Fördermittel hätte sich wohl jedes Unternehmen in Schönebeck gefreut. Und so war es für das Mittelstandsunternehmen GMC Europe GmbH aus Schönebeck um Geschäftsführerin Margarita Österberg auch etwas Besonderes, Jürgen Ude, Staatssekretär beim Wirtschaftsministerium des Landes, zur offiziellen Übergabe des für sie bestimmten Geldsegens am 20. Oktober 2021 zu begrüßen.