Bisher gibt es noch keine Zeugen für abgeladene Fenster und Schlachtabfall bei Eickendorf.

Eickendorf l In der vergangenen Woche gab es zwei neue Fälle von illegaler Müllentsorgung. Bei beiden Fällen fehlt es an Hinweisen.

Zwei Fälle in einer Woche

Am Montag, 4. Mai, wurde eine Lkw-Ladung Fenster in Eickendorf abgeladen. Das Ordnungsamt der Gemeinde Bördeland bekam die Nachricht, dass in der Feldmark eine größere Menge an verglasten Fensterflügeln illegal entsorgt wurde. Die Fundstelle befindet sich an einem ehemaligen Silo an der Verlängerung der Förderstedter Straße, etwa 600 Meter hinter dem Ortsausgang Eickendorf, gegenüber vom Abzweig Atzendorfer Weg. Einige Fenster sind mit einer Verzierung versehen, sodass es vielleicht Zeugen geben könnte, die Aussagen zur Herkunft dieser Fenster geben könnten.

Am gleichen Tag wurden bei einem Feldweg bei Eickendorf illegal Schlachtabfälle entsorgt. Es handelte sich um Überreste eines Schweines. Bürgermeister Bernd Nimmich (SPD) betonte daraufhin, dass alles an die Ermittlung der Täter gesetzt würde. Auch hier laufen die Nachforschungen, aber es mangele laut Ordnungsamt an Hinweisen.

Illegale Müllentsorgung ist im Salzlandkreis ein Problem. Im Jahr 2018 gab es 449 Meldungen von unsachgemäß entsorgtem Müll. Nur 30 Fälle konnten bisher aufgeklärt werden, teilt der Salzlandkreis mit.

Auf Zeugen angewiesen

Die Ermittlungen in solchen Fällen sind schwierig und die Hilfe von Zeugen unerlässlich. Dies zeigte auch ein Fall von illegal entsorgtem Grünschnitt, wie Andreas Pluntke vom Ordnungsamt der Gemeinde Bördeland informierte. Erst kürzlich sei auf dem Weinberg in Großmühlingen illegal Schnittabfall abgelegt worden. Durch Zeugenaussagen konnte der Täter aber schnell ausfindig gemacht werden.

Die Entsorgung von illegalem Müll kostete den Salzlandkreis im Jahr 2018 rund 150.000 Euro, die auf die Gebührenzahler umgelegt werden müssen. Etwa ein Euro mehr sei das pro Gebührenzahler, weiß Kreissprecherin Marianne Bothe.

Wege zur legalen Beseitigung von Abfällen gibt es reichlich. So kann man Sperrmüll l sowie Elektro- und Elektronikkaltgeräte bis zu zwei Kubikmetern zwei Mal im Jahr kostenlos abholen lassen. Es gibt auch eine Schadstoffentsorgung, die zwei Mal im Jahr stattfindet, informiert Bothe. Gegen eine Gebühr können Abfälle auch bei einem der drei Wertstoffhöfe im Salzlandkreis abgegeben werden. Zwei davon sind wegen der Corona-Pandemie momentan geschlossen. Der Wertstoffhof in Schönebeck hat weiterhin montags bis samstags von 7 bis 17 Uhr geöffnet.