Pächter gesucht Im Bördeland gibt es noch viele freie Kleingartenparzellen

Während der Pandemie haben viele Großstädter das Kleingärtnern als Hobby entdeckt. Draußen in der Natur sein, den Pflanzen beim Wachsen und Gedeihen zusehen und am besten noch selber eigenes Obst und Gemüse ernten. In Eggersdorf suchen viele Parzellen noch einen Pächter.