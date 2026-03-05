Von Kranich bis Lurch: Warum die Gemeinde offiziell erfasst wird, Kartierungen vor Ort aber eher selten sind und welche Arten landesweit besonders im Fokus stehen.

Im Bördeland wird die Natur unter die Lupe genommen

Der Moritzgraben in Biere gilt als ökologisch interessantes Gebiet.

Bördeland. - In den kommenden Jahren werden in Sachsen-Anhalt Fachleute in Feld und Flur unterwegs sein. Und auch das Bördeland ist Teil der Kartierung. Darauf weist die Gemeindeverwaltung in einer öffentlichen Bekanntmachung hin. Hinter dem Vorhaben steckt das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU), das eine landesweite Bestandsaufnahme vorbereitet.