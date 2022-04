Im Kurpark Bad Salzelmen kullern Eier

Ostern ist das Fest der alten Traditionen wie das Osterfeuer. Das Eierkullern im Kurpark kann „nur“ auf mehr als Zwanzig Jahre zurückblicken, aber ein Spaß ist es trotzdem. Doch auch in anderen Regionen wird etwas ähnliches zelebriert. Was ist der Unterschied?

Ein Spaß für die Kinder, die am Ostermontag im Kurpark die Eier unter Anleitung der Betriebsleiterin des Kurparks Sybille Schulz (rechts im Bild)kullern ließen.

Schönebeck - Das Ei nimmt in der Geschichte des Menschen eine wichtige Rolle ein, die über die Bedeutung des morgendlichen Verzehrs hinausgeht. Besonders offensichtlich wird dies zu Ostern. Ausgrabungen haben bestätigt, dass die alten Ägypter Straußeneier ebenso bunt verzierten auch die Sumerer das Ei. In Europa war es in der Antike üblich, Eier als Grabbeigabe zu verzieren.