Wo in Schönebeck und Bernburg bald neue Häuser entstehen

Immobilien sind im Salzlandkreis gefragt. Doch wie haben sich die Immobilienpreise in Staßfurt, Schönebeck und Bernburg in den vergangenen Jahren entwickelt? Und wo plant die Salzlandsparkasse bald neue Häuser zu bauen?

Wohnen in Schönebeck sowie dem gesamten Salzlandkreis ist beliebt. In Schönebeck sollen bald neue Mehrfamilienhäuser entstehen.

Schönebeck - Wohnen im Salzlandkreis ist beliebt. Doch auch hier beeinflussen die gestiegenen Preise in sämtlichen Bereichen den Immobilienmarkt. Wie sich die Preise in den vergangenen Jahren in der Region entwickelt haben und wo bald neue Häuser entstehen, berichtet Stefan König, Pressesprecher der Salzlandsparkasse.