Impfstation in Bördeland schließt: 1200 Menschen imunisiert

Für die Gemeindeverwaltung und die Helfer geht ein Kraftakt zu Ende. Fast ein halbes Jahr lang hat die Gemeinde Bördeland in Eggersdorf immer wieder selbst ihre Einwohner geimpft. Der letzte Impfling kam am Mittwoch aber aus Schönebeck.

Dennis Böhnke vom Deutschen Roten Kreuz Schönebeck gab Ibrahim Hamad aus Schönebeck am Mittwoch die letzte Spritze in der Impfstation Bördeland in Eggersdorf.

Eggersdorf - Am Ende hieß es für die Mitarbeiter der Impfstation Bördeland: Warten. „Wir warten auf den Letzten“, sagte Ordnungsamtsleiter Andreas Pluntke am Empfang um dreiviertel sechs am Mittwoch. Der letzte Impfling, der in der Impfstation in Eggersdorf seine Spritze bekommen würde, war für kurz vor 18 Uhr bestellt.