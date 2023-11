Barby - Der Barbyer Kirchbauverein und die evangelische Kirchengemeinde wollen ein Projekt umsetzen, das schon seit Jahren in Barby gärt: Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig verlegen, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Mehr als 90.000 Gedenksteine hat seine Initiative bereits in Europa verlegt.

Vorarbeit leistete vor Jahren Stadtrat Dirk Trappe (Freie Wähler), die jetzt in die Initiative der Kirche/Kirchbauverein einfließen soll. Barbyern, die von den Nationalsozialisten zu Nummern degradiert und ermordet wurden, soll ihr Name und damit die Erinnerung an sie zurückgeben werden. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, begründete Gunter Demnig das Projekt, dessen erster Stolperstein 1992 in Köln verlegt wurde.

Von den 14 jüdischen Bürgern Barbys (1933) kamen sieben in den NS-Vernichtungsstätten ums Leben, zwei verstarben 1938, zwei emigrierten und drei überlebten. Zu letzteren zählte auch Liesi Freudenberg, verheiratete Krebs.

Widerstand gegen Nazis

1929 heiratete die Jüdin den „arischen“ Drogisten Georg Krebs. Dessen Bruder Johannes war überzeugter Nationalsozialist, Georg liberal. Der Antisemitismus, der bisher unter der Oberfläche gärte, trat mit dem Machtantritt Hitlers offen und brutal ans Tageslicht. Im April 1933 holten die neuen Herrscher zum Schlag gegen die Juden aus. Auf den Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April folgte kurz darauf die Einführung des „Arierparagraphen“.

Auf Druck der Nationalsozialisten sollte sich auch Georg Krebs von seiner Frau Liesi trennen. Er lehnte das kategorisch ab.

Die Rache ließ nicht lange auf sich warten: In der Nacht vom 10. zum 11. November 1938 gingen die Barbyer Nazis mit aller Brutalität gegen Krebs vor. „Kurz nach Mitternacht zertrümmerten und verwüsteten sie die Drogerie vollständig. Danach zogen sie zum Haus der Freudenbergs in der Breite 15, wo die Familie Krebs wohnte“, schreibt der Historiker Dieter Engelmann in der Barbyer Chronik. Das dortige Warenlager und die Wohnräume wurden ebenfalls zerstört.

Mit dabei soll auch Georgs Bruder Johannes gewesen sein. Ein ungeheurer Verdacht, der auf der Familie lastete und sie schließlich entzweite.

Georg Krebs wurde in „Schutzhaft“ genommen. Unter diesem verharmlosenden Begriff inhaftierte man Regimegegner und andere missliebige Personen allein aufgrund einer polizeilichen Anordnung.

Brutales Ausmaß versteckt

Gegen 3 Uhr am anderen Morgen musste Georg Krebs die Scherben seiner eigenen Drogerie wegräumen und die Rollläden herunter lassen, damit die Bevölkerung das brutale Ausmaß der Zerstörung nicht sehen sollte.

Liesi und Georg Krebs gaben ihr Geschäft am Markt nach der Pogromnacht auf und hatten die Kraft, nur wenige hunderte Meter entfernt in der Breite eine neue Drogerie im Haus der verstorbenen Schwiegereltern zu eröffnen. (Die Markt­Drogerie wurde von einem „Arier“ übernommen, der sie bis in die 1960er Jahre führte ...)

Anfang der 1940er Jahre musste Georg Krebs zur Wehrmacht, wurde wegen seiner jüdischen Frau aber wieder entlassen. Danach arbeitete er als „Kriegsdienstverpflichteter“ in einer Magdeburger Rüstungsfabrik. Ständig bedrängte man ihn, sich scheiden zu lassen. Doch er lehnte stets ab.

Zwangsscheidung droht

Bis etwa 1943 ließ sich das Ganze hinzögern, ohne dass man gegen die Familie etwas unternehmen konnte, da „Misch-Ehen“ zu diesem Zeitpunkt noch relativ geschützt waren. Dann kam die Verordnung heraus, wonach kinderlose „Misch-Ehen“ zwangsweise geschieden werden sollten, damit der jüdische Partner dann wie die übrigen „behandelt“ werden konnte. Das Ehepaar Krebs fasste in dieser Situation einen schicksalsschweren Entschluss: Liesi sollte untertauchen. Der erste Versuch bei ehemals guten Bekannten in Flötz und Gödnitz schlug fehl. Liesi wurde abgewiesen. Doch offenbar hielten die Angesprochenen dort dicht. In anderen Fällen erfolgte schnell die Denunziation. In ihrer größten Not fuhr die Barbyerin nach Berlin, wollte als „Flüchtling aus dem Osten ohne Ausweis“ eine neue Identität erlangen. Das war ohne Zeugen jedoch nicht möglich.

Eine Frau Schwoy, die in Berlin lebende Tochter des Barbyer Uhrmachers Hanack, half ihr. Deren Tante war bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Liesi nahm deren Identität an.

Ihr gelang es letztendlich, unter neuem Namen nach Hitzacker (Elbe) (zwischen Hamburg und Wittenberge) evakuiert zu werden. Trotzdem musste sie dort immer auf der Hut sein, dass ihr keine „bekannten Gesichter“ über den Weg liefen, die sie denunzierten. Einmal blieb ihr fast das Herz stehen, als sie einen Schiffer aus Barby sah, dessen Kahn dort ankerte. Der erkannte sie jedoch nicht.

Unmittelbar nach Kriegsende nahm sie Kontakt zu ihrem Mann Georg auf. Sehr bald eröffneten beide die Drogerie in der Breite neu.

Doch Liesis seelischer Zustand unter zwölfjähriger Naziherrschaft hatte gelitten. Nächtelang ging das Paar auf dem Elbdamm auf und ab, weil Liesi am ganzen Körper zitternd überhaupt keinen Schlaf mehr fand. In dieser Situation brachten sie Freunde 1953 in das jüdische Krankenhaus Westberlin, wo sie sich schnell beruhigte. Weil sie unter keinen Umständen nach Barby zurück wollte, folgte ihr Ehemann Georg nach einigen Wochen. Beide galten nun als republikflüchtig und kehrten nicht wieder in die alte Heimat zurück.Quellen: Prof. Dr. Dieter Engelmann, Dr. Fritz Erfurt. Heinz Warnecke